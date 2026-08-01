Сьогоднішня ціна Staked Vetro USD

Поточна ціна Staked Vetro USD (SVUSD) сьогодні становить $ 1,005, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SVUSD до USD становить $ 1,005 за SVUSD.

Staked Vetro USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 76 586, з циркуляційною пропозицією у 90,56K SVUSD. Протягом останніх 24 годин SVUSD торгувався між $ 1,005 (мінімум) та $ 1,006 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,013, тоді як історичний мінімум — $ 0,984639.

У короткостроковій динаміці SVUSD змінився на -- за останню годину та на +0,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54,52.

Ринкова інформація щодо Staked Vetro USD (SVUSD)

Ринкова капіталізація $ 76,59K$ 76,59K $ 76,59K Обсяг (за 24 год) $ 54,52$ 54,52 $ 54,52 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 76,59K$ 76,59K $ 76,59K Циркуляційне постачання 90,56K 90,56K 90,56K Загальна пропозиція 90 563,96116872258 90 563,96116872258 90 563,96116872258

Поточна ринкова капіталізація Staked Vetro USD — $ 76,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,52. Циркуляційна пропозиція SVUSD — 90,56K, зі загальною пропозицією 90563.96116872258. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 76,59K.