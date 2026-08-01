Ціна Staked Vetro USD (SVUSD)
Поточна ціна Staked Vetro USD (SVUSD) сьогодні становить $ 1,005, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SVUSD до USD становить $ 1,005 за SVUSD.
Staked Vetro USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 76 586, з циркуляційною пропозицією у 90,56K SVUSD. Протягом останніх 24 годин SVUSD торгувався між $ 1,005 (мінімум) та $ 1,006 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,013, тоді як історичний мінімум — $ 0,984639.
У короткостроковій динаміці SVUSD змінився на -- за останню годину та на +0,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54,52.
Поточна ринкова капіталізація Staked Vetro USD — $ 76,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,52. Циркуляційна пропозиція SVUSD — 90,56K, зі загальною пропозицією 90563.96116872258. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 76,59K.
--
+0,01%
+0,46%
+0,46%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Vetro USD до USD становила $ +0,000113.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Vetro USD до USD становила $ +0,0091320330.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Vetro USD до USD становила $ +0,0139079940.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Vetro USD до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,000113
|+0,01%
|30 днів
|$ +0,0091320330
|+0,91%
|60 днів
|$ +0,0139079940
|+1,38%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна Staked Vetro USD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна торгівлі Staked Vetro USD?
Staked Vetro USD (SVUSD) наразі коштує ₴44.29624333608000000 UAH, що відображає зміну ціни на рівні 0.01% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.
Які фактори впливають на зміну ціни Staked Vetro USD сьогодні?
Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.
Наскільки активний інтерес до торгівлі SVUSD?
Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.
Яке місце займає Staked Vetro USD у глобальному крипторинку?
Наразі він посідає #5913 місце за ринковою капіталізацією ₴3375594.12152937600000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.
Що говорить нам обсяг обігу щодо SVUSD?
З обігом 90563.96116872258 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.
Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою Staked Vetro USD?
Діапазон цін від ₴44.29624333608000000 до ₴44.34031920009600000 за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.
Як Staked Vetro USD поступається у порівнянні зі схожими активами?
У порівнянні з іншими токенами Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem, SVUSD продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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