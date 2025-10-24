Інформація щодо ціни Staked UTY (YUTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,032 $ 1,032 $ 1,032 Мін. за 24 год $ 1,033 $ 1,033 $ 1,033 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,032$ 1,032 $ 1,032 Макс. за 24 год $ 1,033$ 1,033 $ 1,033 Рекордний максимум $ 1,038$ 1,038 $ 1,038 Найнижча ціна $ 1,005$ 1,005 $ 1,005 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13%

Актуальна ціна Staked UTY (YUTY) становить $1,033. За останні 24 години YUTY торгувався між мінімумом у $ 1,032 і максимумом у $ 1,033, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUTY становить $ 1,038, тоді як його історичний мінімум — $ 1,005.

Що стосується короткострокових результатів, то YUTY змінився на +0,00% за останню годину, +0,05% за 24 години та на -0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked UTY (YUTY)

Ринкова капіталізація $ 21,78M$ 21,78M $ 21,78M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,78M$ 21,78M $ 21,78M Циркуляційне постачання 21,09M 21,09M 21,09M Загальна пропозиція 21 090 576,34067693 21 090 576,34067693 21 090 576,34067693

Поточна ринкова капіталізація Staked UTY — $ 21,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUTY — 21,09M, зі загальною пропозицією 21090576.34067693. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,78M.