Ціна Staked USN (SUSN)
Поточна ціна Staked USN (SUSN) сьогодні становить 1,085 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SUSN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked USN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Staked USN протягом дня — +0,03%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked USN до USD становила $ +0,0002934.
За останні 30 днів зміна ціни Staked USN до USD становила $ +0,0054662300.
За останні 60 днів зміна ціни Staked USN до USD становила $ +0,0152861310.
За останні 90 днів зміна ціни Staked USN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0002934
|+0,03%
|30 днів
|$ +0,0054662300
|+0,50%
|60 днів
|$ +0,0152861310
|+1,41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Staked USN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
+0,03%
-0,00%
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