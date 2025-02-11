Сьогоднішня ціна Staked USDT (STUSDT)

Поточна ціна Staked USDT (STUSDT) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.19 USD

- зміна ціни Staked USDT протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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