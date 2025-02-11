Ціна Staked USDT (STUSDT)
Поточна ціна Staked USDT (STUSDT) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.19 USD
- зміна ціни Staked USDT протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked USDT до USD становила $ +0.00477131.
За останні 30 днів зміна ціни Staked USDT до USD становила $ +0.0773987240.
За останні 60 днів зміна ціни Staked USDT до USD становила $ +0.0292538420.
За останні 90 днів зміна ціни Staked USDT до USD становила $ -0.0126570740631402.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00477131
|+0.47%
|30 днів
|$ +0.0773987240
|+7.66%
|60 днів
|$ +0.0292538420
|+2.90%
|90 днів
|$ -0.0126570740631402
|-1.23%
Останній аналіз цін Staked USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.47%
+3.46%
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