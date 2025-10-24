Актуальна ціна Staked USDai сьогодні становить 1,047 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUSDAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUSDAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Staked USDai сьогодні становить 1,047 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUSDAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUSDAI на MEXC вже зараз.

Ціна Staked USDai (SUSDAI)

Актуальна ціна 1 SUSDAI до USD:

$1,047
0,00%1D
USD
Графік ціни Staked USDai (SUSDAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:22:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Staked USDai (SUSDAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,045
Мін. за 24 год
$ 1,048
Макс. за 24 год

$ 1,045
$ 1,048
$ 1,19
$ 0,796061
+0,09%

+0,10%

+0,34%

+0,34%

Актуальна ціна Staked USDai (SUSDAI) становить $1,047. За останні 24 години SUSDAI торгувався між мінімумом у $ 1,045 і максимумом у $ 1,048, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUSDAI становить $ 1,19, тоді як його історичний мінімум — $ 0,796061.

Що стосується короткострокових результатів, то SUSDAI змінився на +0,09% за останню годину, +0,10% за 24 години та на +0,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked USDai (SUSDAI)

$ 145,55M
--
$ 145,55M
139,08M
139 077 537,0568621
Поточна ринкова капіталізація Staked USDai — $ 145,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUSDAI — 139,08M, зі загальною пропозицією 139077537.0568621. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 145,55M.

Історія ціни Staked USDai (SUSDAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked USDai до USD становила $ +0,00104871.
За останні 30 днів зміна ціни Staked USDai до USD становила $ +0,0084321192.
За останні 60 днів зміна ціни Staked USDai до USD становила $ +0,0209850210.
За останні 90 днів зміна ціни Staked USDai до USD становила $ +0,0353160224038419.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00104871+0,10%
30 днів$ +0,0084321192+0,81%
60 днів$ +0,0209850210+2,00%
90 днів$ +0,0353160224038419+3,49%

Що таке Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Ресурс Staked USDai (SUSDAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Staked USDai (USD)

Скільки коштуватиме Staked USDai (SUSDAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Staked USDai (SUSDAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Staked USDai.

Перегляньте прогноз ціни Staked USDai вже зараз!

SUSDAI до місцевих валют

Токеноміка Staked USDai (SUSDAI)

Розуміння токеноміки Staked USDai (SUSDAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUSDAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Staked USDai (SUSDAI)

Скільки сьогодні коштує Staked USDai (SUSDAI)?
Актуальна ціна SUSDAI у USD становить 1,047 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SUSDAI до USD?
Поточна ціна SUSDAI до USD — $ 1,047. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Staked USDai?
Ринкова капіталізація SUSDAI — $ 145,55M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SUSDAI?
Циркуляційна пропозиція SUSDAI — 139,08M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SUSDAI?
SUSDAI досяг історичної максимальної ціни у 1,19 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SUSDAI?
Історична мінімальна ціна SUSDAI становила 0,796061 USD.
Який обсяг торгівлі SUSDAI?
Актуальний обсяг торгівлі SUSDAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SUSDAI цього року?
SUSDAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SUSDAI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Staked USDai (SUSDAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

