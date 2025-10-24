Інформація щодо ціни Staked USDai (SUSDAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,045 $ 1,045 $ 1,045 Мін. за 24 год $ 1,048 $ 1,048 $ 1,048 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,045$ 1,045 $ 1,045 Макс. за 24 год $ 1,048$ 1,048 $ 1,048 Рекордний максимум $ 1,19$ 1,19 $ 1,19 Найнижча ціна $ 0,796061$ 0,796061 $ 0,796061 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) +0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,34%

Актуальна ціна Staked USDai (SUSDAI) становить $1,047. За останні 24 години SUSDAI торгувався між мінімумом у $ 1,045 і максимумом у $ 1,048, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUSDAI становить $ 1,19, тоді як його історичний мінімум — $ 0,796061.

Що стосується короткострокових результатів, то SUSDAI змінився на +0,09% за останню годину, +0,10% за 24 години та на +0,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked USDai (SUSDAI)

Ринкова капіталізація $ 145,55M$ 145,55M $ 145,55M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 145,55M$ 145,55M $ 145,55M Циркуляційне постачання 139,08M 139,08M 139,08M Загальна пропозиція 139 077 537,0568621 139 077 537,0568621 139 077 537,0568621

Поточна ринкова капіталізація Staked USDai — $ 145,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUSDAI — 139,08M, зі загальною пропозицією 139077537.0568621. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 145,55M.