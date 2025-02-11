Сьогоднішня ціна Staked USD0 (USD0++)

Поточна ціна Staked USD0 (USD0++) сьогодні становить 0.94825 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USD0++ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked USD0:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.89M USD

- зміна ціни Staked USD0 протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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