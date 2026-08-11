Сьогоднішня ціна Staked USD Coin

Поточна ціна Staked USD Coin (SUSD) сьогодні становить $ 1,004, зі зміною 2,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUSD до USD становить $ 1,004 за SUSD.

Staked USD Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 128 774, з циркуляційною пропозицією у 8,61M SUSD. Протягом останніх 24 годин SUSD торгувався між $ 0,989187 (мінімум) та $ 1,005 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,55, тоді як історичний мінімум — $ 0,106663.

У короткостроковій динаміці SUSD змінився на +0,86% за останню годину та на +0,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,30K.

Ринкова інформація щодо Staked USD Coin (SUSD)

Ринкова капіталізація $ 5,13M$ 5,13M $ 5,13M Обсяг (за 24 год) $ 2,30K$ 2,30K $ 2,30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,14M$ 5,14M $ 5,14M Циркуляційне постачання 8,61M 8,61M 8,61M Загальна пропозиція 8 614 446,4582823 8 614 446,4582823 8 614 446,4582823

Поточна ринкова капіталізація Staked USD Coin — $ 5,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,30K. Циркуляційна пропозиція SUSD — 8,61M, зі загальною пропозицією 8614446.4582823. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,14M.