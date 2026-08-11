Сьогоднішня ціна Staked TRX

Поточна ціна Staked TRX (STRX) сьогодні становить $ 0,429864, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRX до USD становить $ 0,429864 за STRX.

Staked TRX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 204 088 661, з циркуляційною пропозицією у 343,64M STRX. Протягом останніх 24 годин STRX торгувався між $ 0,424936 (мінімум) та $ 0,434732 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,560826, тоді як історичний мінімум — $ 0,066254.

У короткостроковій динаміці STRX змінився на +0,00% за останню годину та на +0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 776,96K.

Ринкова інформація щодо Staked TRX (STRX)

Ринкова капіталізація $ 3,20B$ 3,20B $ 3,20B Обсяг (за 24 год) $ 776,96K$ 776,96K $ 776,96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,20B$ 3,20B $ 3,20B Циркуляційне постачання 343,64M 343,64M 343,64M Загальна пропозиція 7 453 728 059,386009 7 453 728 059,386009 7 453 728 059,386009

Поточна ринкова капіталізація Staked TRX — $ 3,20B, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 776,96K. Циркуляційна пропозиція STRX — 343,64M, зі загальною пропозицією 7453728059.386009. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,20B.