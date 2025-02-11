Ціна Staked TLOS (STLOS)
Поточна ціна Staked TLOS (STLOS) сьогодні становить 0.135686 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STLOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked TLOS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30K USD
- зміна ціни Staked TLOS протягом дня — +2.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked TLOS до USD становила $ +0.00297938.
За останні 30 днів зміна ціни Staked TLOS до USD становила $ -0.0573423418.
За останні 60 днів зміна ціни Staked TLOS до USD становила $ -0.0835670670.
За останні 90 днів зміна ціни Staked TLOS до USD становила $ -0.18992009971896354.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00297938
|+2.25%
|30 днів
|$ -0.0573423418
|-42.26%
|60 днів
|$ -0.0835670670
|-61.58%
|90 днів
|$ -0.18992009971896354
|-58.32%
Останній аналіз цін Staked TLOS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+2.25%
-9.81%
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