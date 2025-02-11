Сьогоднішня ціна Staked Thala APT (STHAPT)

Поточна ціна Staked Thala APT (STHAPT) сьогодні становить 6.87 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STHAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Thala APT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.93K USD

- зміна ціни Staked Thala APT протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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