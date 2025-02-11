Ціна Staked Thala APT (STHAPT)
Поточна ціна Staked Thala APT (STHAPT) сьогодні становить 6.87 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STHAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Thala APT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.93K USD
- зміна ціни Staked Thala APT протягом дня — -0.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін STHAPT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STHAPT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Thala APT до USD становила $ -0.06520524931387.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Thala APT до USD становила $ -2.1398806530.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Thala APT до USD становила $ -3.9266013990.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Thala APT до USD становила $ -6.543579709038467.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.06520524931387
|-0.94%
|30 днів
|$ -2.1398806530
|-31.14%
|60 днів
|$ -3.9266013990
|-57.15%
|90 днів
|$ -6.543579709038467
|-48.78%
Останній аналіз цін Staked Thala APT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-0.94%
-2.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A yield bearing token that accrues Thala LSD staking rewards
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STHAPT до AUD
A$10.9233
|1 STHAPT до GBP
￡5.496
|1 STHAPT до EUR
€6.5952
|1 STHAPT до USD
$6.87
|1 STHAPT до MYR
RM30.6402
|1 STHAPT до TRY
₺247.6635
|1 STHAPT до JPY
¥1,046.5758
|1 STHAPT до RUB
₽660.4818
|1 STHAPT до INR
₹595.9038
|1 STHAPT до IDR
Rp112,622.9328
|1 STHAPT до PHP
₱399.4905
|1 STHAPT до EGP
￡E.346.5915
|1 STHAPT до BRL
R$39.7773
|1 STHAPT до CAD
C$9.8241
|1 STHAPT до BDT
৳834.4302
|1 STHAPT до NGN
₦10,299.8475
|1 STHAPT до UAH
₴286.4103
|1 STHAPT до VES
Bs412.2
|1 STHAPT до PKR
Rs1,916.7987
|1 STHAPT до KZT
₸3,476.7009
|1 STHAPT до THB
฿234.3357
|1 STHAPT до TWD
NT$225.5421
|1 STHAPT до CHF
Fr6.2517
|1 STHAPT до HKD
HK$53.5173
|1 STHAPT до MAD
.د.م68.9061