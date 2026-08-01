Сьогоднішня ціна Staked Tenbin Mexican Peso

Поточна ціна Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) сьогодні становить $ 0,060648, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STMXN до USD становить $ 0,060648 за STMXN.

Staked Tenbin Mexican Peso наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 278 286, з циркуляційною пропозицією у 4,59M STMXN. Протягом останніх 24 годин STMXN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,061067, тоді як історичний мінімум — $ 0,057403.

У короткостроковій динаміці STMXN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39,69.

Ринкова інформація щодо Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN)

Ринкова капіталізація $ 278,29K$ 278,29K $ 278,29K Обсяг (за 24 год) $ 39,69$ 39,69 $ 39,69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 278,29K$ 278,29K $ 278,29K Циркуляційне постачання 4,59M 4,59M 4,59M Загальна пропозиція 4 588 550,644313103 4 588 550,644313103 4 588 550,644313103

Поточна ринкова капіталізація Staked Tenbin Mexican Peso — $ 278,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39,69. Циркуляційна пропозиція STMXN — 4,59M, зі загальною пропозицією 4588550.644313103. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 278,29K.