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Поточна ціна Staked Tenbin Brazilian Real сьогодні становить 0.199896 USD. Ринкова капіталізація STBRL становить 1,250,762 USD. Відстежуйте оновлення цін STBRL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Staked Tenbin Brazilian Real сьогодні становить 0.199896 USD. Ринкова капіталізація STBRL становить 1,250,762 USD. Відстежуйте оновлення цін STBRL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STBRL до USD:

$0.199896
$0.199896$0.199896
-1.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:09:31 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Staked Tenbin Brazilian Real

Поточна ціна Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) сьогодні становить $ 0.199896, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STBRL до USD становить $ 0.199896 за STBRL.

Staked Tenbin Brazilian Real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,250,762, з циркуляційною пропозицією у 6.26M STBRL. Протягом останніх 24 годин STBRL торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.202208, тоді як історичний мінімум — $ 0.199835.

У короткостроковій динаміці STBRL змінився на -- за останню годину та на -0.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.59.

Ринкова інформація щодо Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 4.59
$ 4.59$ 4.59

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

6.26M
6.26M 6.26M

6,257,545.103833354
6,257,545.103833354 6,257,545.103833354

Поточна ринкова капіталізація Staked Tenbin Brazilian Real — $ 1.25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.59. Циркуляційна пропозиція STBRL — 6.26M, зі загальною пропозицією 6257545.103833354. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.25M.

Історія ціни Staked Tenbin Brazilian Real у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.202208
$ 0.202208$ 0.202208

$ 0.199835
$ 0.199835$ 0.199835

--

--

-0.33%

-0.33%

Історія ціни Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Tenbin Brazilian Real до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Tenbin Brazilian Real до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Tenbin Brazilian Real до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Tenbin Brazilian Real до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів----

Прогноз ціни Staked Tenbin Brazilian Real

Прогноз ціни Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STBRL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Staked Tenbin Brazilian Real потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Staked Tenbin Brazilian Real у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STBRL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Staked Tenbin Brazilian Real.

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Ресурс Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemLiquid Staking TokensReal World Assets (RWA)

Про Staked Tenbin Brazilian Real

Яка зараз ціна Staked Tenbin Brazilian Real?

Staked Tenbin Brazilian Real торгують за ₴8.81058891334233600000, зміна ціни за останні 24 години становить --%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Staked Tenbin Brazilian Real становить ₴8.91249231094732800000, тоді як ATL — ₴8.80790028563736000000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка STBRL сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴55128415.82838019200000, що розміщує актив на #2634 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Staked Tenbin Brazilian Real?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до STBRL.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 6257545.103833354 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Staked Tenbin Brazilian Real?

Staked Tenbin Brazilian Real належить до класифікації Tokenized Assets,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tenbin Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію STBRL?

Робота в мережі -- дозволяє STBRL використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Staked Tenbin Brazilian Real

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:09:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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