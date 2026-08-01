Сьогоднішня ціна Staked Tenbin Brazilian Real

Поточна ціна Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) сьогодні становить $ 0.199896, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STBRL до USD становить $ 0.199896 за STBRL.

Staked Tenbin Brazilian Real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,250,762, з циркуляційною пропозицією у 6.26M STBRL. Протягом останніх 24 годин STBRL торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.202208, тоді як історичний мінімум — $ 0.199835.

У короткостроковій динаміці STBRL змінився на -- за останню годину та на -0.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.59.

Ринкова інформація щодо Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

Ринкова капіталізація $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Обсяг (за 24 год) $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Циркуляційне постачання 6.26M 6.26M 6.26M Загальна пропозиція 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354

Поточна ринкова капіталізація Staked Tenbin Brazilian Real — $ 1.25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.59. Циркуляційна пропозиція STBRL — 6.26M, зі загальною пропозицією 6257545.103833354. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.25M.