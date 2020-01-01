Токеноміка Staked Neptune OAS (STOAS)
Інформація Staked Neptune OAS (STOAS)
stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool.
Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX).
stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption.
By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.
Токеноміка та аналіз ціни Staked Neptune OAS (STOAS)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Staked Neptune OAS (STOAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Staked Neptune OAS (STOAS): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Staked Neptune OAS (STOAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів STOAS, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STOAS, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку STOAS, досліджуйте ціну токена STOAS в реальному часі!
Прогноз ціни STOAS
Хочете знати, куди рухається STOAS? Наша сторінка прогнозу ціни STOAS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.