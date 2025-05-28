Сьогоднішня ціна Staked Neptune OAS (STOAS)

Поточна ціна Staked Neptune OAS (STOAS) сьогодні становить 0,01501253 USD з ринковою капіталізацією $ 179,24K USD. Ціна STOAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Neptune OAS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Staked Neptune OAS протягом дня — +2,10%

- циркуляційна пропозиція – 11,97M USD

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