Ціна Staked NEAR (STNEAR)
Поточна ціна Staked NEAR (STNEAR) сьогодні становить 4.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STNEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked NEAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57K USD
- зміна ціни Staked NEAR протягом дня — +4.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін STNEAR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STNEAR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked NEAR до USD становила $ +0.217901.
За останні 30 днів зміна ціни Staked NEAR до USD становила $ -1.4791319850.
За останні 60 днів зміна ціни Staked NEAR до USD становила $ -2.3351914050.
За останні 90 днів зміна ціни Staked NEAR до USD становила $ -2.314741473040116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.217901
|+4.92%
|30 днів
|$ -1.4791319850
|-31.80%
|60 днів
|$ -2.3351914050
|-50.21%
|90 днів
|$ -2.314741473040116
|-33.23%
Останній аналіз цін Staked NEAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.04%
+4.92%
-2.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STNEAR до AUD
A$7.3935
|1 STNEAR до GBP
￡3.72
|1 STNEAR до EUR
€4.464
|1 STNEAR до USD
$4.65
|1 STNEAR до MYR
RM20.739
|1 STNEAR до TRY
₺167.6325
|1 STNEAR до JPY
¥708.474
|1 STNEAR до RUB
₽446.8185
|1 STNEAR до INR
₹403.3875
|1 STNEAR до IDR
Rp76,229.496
|1 STNEAR до PHP
₱270.444
|1 STNEAR до EGP
￡E.234.6855
|1 STNEAR до BRL
R$26.97
|1 STNEAR до CAD
C$6.6495
|1 STNEAR до BDT
৳564.789
|1 STNEAR до NGN
₦6,971.5125
|1 STNEAR до UAH
₴193.8585
|1 STNEAR до VES
Bs279
|1 STNEAR до PKR
Rs1,297.3965
|1 STNEAR до KZT
₸2,353.2255
|1 STNEAR до THB
฿158.6115
|1 STNEAR до TWD
NT$152.706
|1 STNEAR до CHF
Fr4.2315
|1 STNEAR до HKD
HK$36.2235
|1 STNEAR до MAD
.د.م46.6395