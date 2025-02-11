Сьогоднішня ціна Staked NEAR (STNEAR)

Поточна ціна Staked NEAR (STNEAR) сьогодні становить 4.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STNEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked NEAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57K USD

- зміна ціни Staked NEAR протягом дня — +4.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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