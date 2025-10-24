Інформація щодо ціни Staked msUSD (SMSUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,025$ 1,025 $ 1,025 Найнижча ціна $ 0,694559$ 0,694559 $ 0,694559 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Staked msUSD (SMSUSD) становить $0,694562. За останні 24 години SMSUSD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SMSUSD становить $ 1,025, тоді як його історичний мінімум — $ 0,694559.

Що стосується короткострокових результатів, то SMSUSD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked msUSD (SMSUSD)

Ринкова капіталізація $ 4,06M$ 4,06M $ 4,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,48M$ 3,48M $ 3,48M Циркуляційне постачання 5,01M 5,01M 5,01M Загальна пропозиція 5 005 409,450726428 5 005 409,450726428 5 005 409,450726428

Поточна ринкова капіталізація Staked msUSD — $ 4,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMSUSD — 5,01M, зі загальною пропозицією 5005409.450726428. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,48M.