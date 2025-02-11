Ціна Staked Metis Token (ARTMETIS)
Поточна ціна Staked Metis Token (ARTMETIS) сьогодні становить 27.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARTMETIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Metis Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD
- зміна ціни Staked Metis Token протягом дня — +5.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ +1.41.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ -9.2011550790.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ -15.3623118530.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ -25.166942652707274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.41
|+5.37%
|30 днів
|$ -9.2011550790
|-33.18%
|60 днів
|$ -15.3623118530
|-55.39%
|90 днів
|$ -25.166942652707274
|-47.57%
Останній аналіз цін Staked Metis Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+5.37%
-4.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario.
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