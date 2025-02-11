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Ціна Staked Metis Token (ARTMETIS)

USD

Графік ціни Staked Metis Token (ARTMETIS) в реальному часі

$27.73
$27.73$27.73
+5.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Staked Metis Token (ARTMETIS)

Поточна ціна Staked Metis Token (ARTMETIS) сьогодні становить 27.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARTMETIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Metis Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD
- зміна ціни Staked Metis Token протягом дня — +5.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Staked Metis Token (ARTMETIS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ +1.41.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ -9.2011550790.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ -15.3623118530.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Metis Token до USD становила $ -25.166942652707274.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1.41+5.37%
30 днів$ -9.2011550790-33.18%
60 днів$ -15.3623118530-55.39%
90 днів$ -25.166942652707274-47.57%

Аналіз цін Staked Metis Token (ARTMETIS)

Останній аналіз цін Staked Metis Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 26.28
$ 26.28$ 26.28

$ 28.03
$ 28.03$ 28.03

$ 96.09
$ 96.09$ 96.09

+0.00%

+5.37%

-4.48%

Ринкова інформація Staked Metis Token (ARTMETIS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.40K
$ 3.40K$ 3.40K

0.00
0.00 0.00

Що таке Staked Metis Token ( ARTMETIS)

Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario.

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Ресурс Staked Metis Token (ARTMETIS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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