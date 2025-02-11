Сьогоднішня ціна Staked Metis Token (ARTMETIS)

Поточна ціна Staked Metis Token (ARTMETIS) сьогодні становить 27.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARTMETIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Metis Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD

- зміна ціни Staked Metis Token протягом дня — +5.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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