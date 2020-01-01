Токеноміка Staked Level USD (SLVLUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Staked Level USD (SLVLUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Staked Level USD (SLVLUSD) Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Офіційний вебсайт: https://level.money/ Купити SLVLUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Staked Level USD (SLVLUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Staked Level USD (SLVLUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 81,63M $ 81,63M $ 81,63M Загальна пропозиція: $ 75,74M $ 75,74M $ 75,74M Циркуляційна пропозиція: $ 75,66M $ 75,66M $ 75,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 81,71M $ 81,71M $ 81,71M Історичний максимум: $ 1,091 $ 1,091 $ 1,091 Історичний мінімум: $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Поточна ціна: $ 1,079 $ 1,079 $ 1,079 Дізнайтеся більше про ціну Staked Level USD (SLVLUSD)

Токеноміка Staked Level USD (SLVLUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Staked Level USD (SLVLUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SLVLUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SLVLUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SLVLUSD, досліджуйте ціну токена SLVLUSD в реальному часі!

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