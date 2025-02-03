Сьогоднішня ціна Staked Level USD (SLVLUSD)

Поточна ціна Staked Level USD (SLVLUSD) сьогодні становить 1.035 USD з ринковою капіталізацією $ 8.79M USD. Ціна SLVLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Level USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.00K USD

- зміна ціни Staked Level USD протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 8.51M USD

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