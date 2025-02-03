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Ціна Staked Level USD (SLVLUSD)

USD

Графік ціни Staked Level USD (SLVLUSD) в реальному часі

$1.034
$1.034$1.034
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Staked Level USD (SLVLUSD)

Поточна ціна Staked Level USD (SLVLUSD) сьогодні становить 1.035 USD з ринковою капіталізацією $ 8.79M USD. Ціна SLVLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Level USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.00K USD
- зміна ціни Staked Level USD протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 8.51M USD

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Цінові показники Staked Level USD (SLVLUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Level USD до USD становила $ -0.000274476961931.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Level USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Level USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Level USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000274476961931-0.02%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Staked Level USD (SLVLUSD)

Останній аналіз цін Staked Level USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

+0.16%

-0.02%

--

Ринкова інформація Staked Level USD (SLVLUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 8.79M
$ 8.79M$ 8.79M

$ 13.00K
$ 13.00K$ 13.00K

8.51M
8.51M 8.51M

Що таке Staked Level USD ( SLVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

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Ресурс Staked Level USD (SLVLUSD)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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SLVLUSD до місцевих валют

1 SLVLUSD до AUD
A$1.6767
1 SLVLUSD до GBP
0.83835
1 SLVLUSD до EUR
1.00395
1 SLVLUSD до USD
$1.035
1 SLVLUSD до MYR
RM4.62645
1 SLVLUSD до TRY
37.2393
1 SLVLUSD до JPY
¥159.95925
1 SLVLUSD до RUB
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1 SLVLUSD до INR
90.1485
1 SLVLUSD до IDR
Rp16,967.2104
1 SLVLUSD до PHP
60.61995
1 SLVLUSD до EGP
￡E.52.1019
1 SLVLUSD до BRL
R$6.1065
1 SLVLUSD до CAD
C$1.5111
1 SLVLUSD до BDT
126.15615
1 SLVLUSD до NGN
1,739.49345
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1 SLVLUSD до VES
Bs60.03
1 SLVLUSD до PKR
Rs288.6201
1 SLVLUSD до KZT
540.7461
1 SLVLUSD до THB
฿35.22105
1 SLVLUSD до TWD
NT$34.20675
1 SLVLUSD до CHF
Fr0.94185
1 SLVLUSD до HKD
HK$8.06265
1 SLVLUSD до MAD
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