Ціна Staked KCS (SKCS)
Поточна ціна Staked KCS (SKCS) сьогодні становить 13.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked KCS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.01 USD
- зміна ціни Staked KCS протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked KCS до USD становила $ +0.171968.
За останні 30 днів зміна ціни Staked KCS до USD становила $ +1.3829870650.
За останні 60 днів зміна ціни Staked KCS до USD становила $ -1.0590231020.
За останні 90 днів зміна ціни Staked KCS до USD становила $ +1.76155190638341.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.171968
|+1.27%
|30 днів
|$ +1.3829870650
|+10.12%
|60 днів
|$ -1.0590231020
|-7.74%
|90 днів
|$ +1.76155190638341
|+14.79%
Останній аналіз цін Staked KCS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.27%
-2.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sKCS.io is a liquidity staking protocol for KCS on KCC. Users can stake KCS into sKCS.io and receive sKCS. sKCS can be used to participate in other DeFi products to obtain higher returns or unstake back to KCS at any time.
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