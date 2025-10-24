Інформація щодо ціни Staked IP (STIP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 5,27 $ 5,27 $ 5,27 Мін. за 24 год $ 5,48 $ 5,48 $ 5,48 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 5,27$ 5,27 $ 5,27 Макс. за 24 год $ 5,48$ 5,48 $ 5,48 Рекордний максимум $ 15,09$ 15,09 $ 15,09 Найнижча ціна $ 1,031$ 1,031 $ 1,031 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,61%

Актуальна ціна Staked IP (STIP) становить $5,46. За останні 24 години STIP торгувався між мінімумом у $ 5,27 і максимумом у $ 5,48, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STIP становить $ 15,09, тоді як його історичний мінімум — $ 1,031.

Що стосується короткострокових результатів, то STIP змінився на +0,01% за останню годину, +0,44% за 24 години та на -6,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked IP (STIP)

Ринкова капіталізація $ 7,05M$ 7,05M $ 7,05M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,05M$ 7,05M $ 7,05M Циркуляційне постачання 1,29M 1,29M 1,29M Загальна пропозиція 1 291 604,558476 1 291 604,558476 1 291 604,558476

Поточна ринкова капіталізація Staked IP — $ 7,05M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STIP — 1,29M, зі загальною пропозицією 1291604.558476. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,05M.