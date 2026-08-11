Сьогоднішня ціна Staked INV

Поточна ціна Staked INV (SINV) сьогодні становить $ 10,95, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SINV до USD становить $ 10,95 за SINV.

Staked INV наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 472 574, з циркуляційною пропозицією у 143,36K SINV. Протягом останніх 24 годин SINV торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 11,46, тоді як історичний мінімум — $ 7,82.

У короткостроковій динаміці SINV змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 488,78.

Ринкова інформація щодо Staked INV (SINV)

Ринкова капіталізація $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Обсяг (за 24 год) $ 488,78$ 488,78 $ 488,78 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Циркуляційне постачання 143,36K 143,36K 143,36K Загальна пропозиція 143 360,9400785676 143 360,9400785676 143 360,9400785676

Поточна ринкова капіталізація Staked INV — $ 1,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 488,78. Циркуляційна пропозиція SINV — 143,36K, зі загальною пропозицією 143360.9400785676. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,47M.