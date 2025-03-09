Ціна Staked HYPE (STHYPE)
Поточна ціна Staked HYPE (STHYPE) сьогодні становить 15.65 USD з ринковою капіталізацією $ 17.57M USD. Ціна STHYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked HYPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.06K USD
- зміна ціни Staked HYPE протягом дня — -1.53%
- циркуляційна пропозиція – 1.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked HYPE до USD становила $ -0.24406745879352.
За останні 30 днів зміна ціни Staked HYPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Staked HYPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Staked HYPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.24406745879352
|-1.53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Staked HYPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
-1.53%
-18.24%
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