Сьогоднішня ціна Staked HYPE (STHYPE)

Поточна ціна Staked HYPE (STHYPE) сьогодні становить 15.65 USD з ринковою капіталізацією $ 17.57M USD. Ціна STHYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked HYPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.06K USD

- зміна ціни Staked HYPE протягом дня — -1.53%

- циркуляційна пропозиція – 1.12M USD

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