Токеноміка Staked Frax USD (SFRXUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Staked Frax USD (SFRXUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Staked Frax USD (SFRXUSD) Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain. Офіційний вебсайт: https://frax.com Купити SFRXUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Staked Frax USD (SFRXUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Staked Frax USD (SFRXUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,55M $ 26,55M $ 26,55M Загальна пропозиція: $ 23,19M $ 23,19M $ 23,19M Циркуляційна пропозиція: $ 23,28M $ 23,28M $ 23,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,45M $ 26,45M $ 26,45M Історичний максимум: $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 Історичний мінімум: $ 1,056 $ 1,056 $ 1,056 Поточна ціна: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Дізнайтеся більше про ціну Staked Frax USD (SFRXUSD)

Токеноміка Staked Frax USD (SFRXUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Staked Frax USD (SFRXUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFRXUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFRXUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFRXUSD, досліджуйте ціну токена SFRXUSD в реальному часі!

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