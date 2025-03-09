Ціна Staked Frax USD (SFRXUSD)
Поточна ціна Staked Frax USD (SFRXUSD) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 7.69M USD. Ціна SFRXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Frax USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.59K USD
- зміна ціни Staked Frax USD протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 6.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Frax USD до USD становила $ +0.00102457.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Frax USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Frax USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Frax USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00102457
|+0.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Staked Frax USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+0.09%
+0.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.
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