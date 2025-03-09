Сьогоднішня ціна Staked Frax USD (SFRXUSD)

Поточна ціна Staked Frax USD (SFRXUSD) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 7.69M USD. Ціна SFRXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Frax USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.59K USD

- зміна ціни Staked Frax USD протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 6.89M USD

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