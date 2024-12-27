Ціна Staked Frax Ether (SFRXETH)
Поточна ціна Staked Frax Ether (SFRXETH) сьогодні становить 3,735.08 USD з ринковою капіталізацією $ 377.40M USD. Ціна SFRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Frax Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 745.87K USD
- зміна ціни Staked Frax Ether протягом дня — +0.25%
- циркуляційна пропозиція – 100.95K USD
Отримуйте оновлення цін SFRXETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SFRXETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Frax Ether до USD становила $ +9.27.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Frax Ether до USD становила $ -100.8568712080.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Frax Ether до USD становила $ +1,269.5167147080.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Frax Ether до USD становила $ +807.626705269647.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +9.27
|+0.25%
|30 днів
|$ -100.8568712080
|-2.70%
|60 днів
|$ +1,269.5167147080
|+33.99%
|90 днів
|$ +807.626705269647
|+27.59%
Останній аналіз цін Staked Frax Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
+0.25%
+3.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SFRXETH до AUD
A$5,976.128
|1 SFRXETH до GBP
￡2,950.7132
|1 SFRXETH до EUR
€3,548.326
|1 SFRXETH до USD
$3,735.08
|1 SFRXETH до MYR
RM16,695.8076
|1 SFRXETH до TRY
₺131,549.5176
|1 SFRXETH до JPY
¥589,208.87
|1 SFRXETH до RUB
₽391,249.63
|1 SFRXETH до INR
₹319,125.2352
|1 SFRXETH до IDR
Rp60,243,217.3724
|1 SFRXETH до PHP
₱216,933.4464
|1 SFRXETH до EGP
￡E.190,003.5196
|1 SFRXETH до BRL
R$23,157.496
|1 SFRXETH до CAD
C$5,378.5152
|1 SFRXETH до BDT
৳446,454.1124
|1 SFRXETH до NGN
₦5,781,829.1384
|1 SFRXETH до UAH
₴156,723.9568
|1 SFRXETH до VES
Bs190,489.08
|1 SFRXETH до PKR
Rs1,039,808.9212
|1 SFRXETH до KZT
₸1,955,538.4848
|1 SFRXETH до THB
฿127,254.1756
|1 SFRXETH до TWD
NT$122,622.6764
|1 SFRXETH до CHF
Fr3,361.572
|1 SFRXETH до HKD
HK$28,984.2208
|1 SFRXETH до MAD
.د.م37,686.9572