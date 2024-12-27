Сьогоднішня ціна Staked Frax Ether (SFRXETH)

Поточна ціна Staked Frax Ether (SFRXETH) сьогодні становить 3,735.08 USD з ринковою капіталізацією $ 377.40M USD. Ціна SFRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Frax Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 745.87K USD

- зміна ціни Staked Frax Ether протягом дня — +0.25%

- циркуляційна пропозиція – 100.95K USD

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