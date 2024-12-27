Сьогоднішня ціна Staked FRAX (SFRAX)

Поточна ціна Staked FRAX (SFRAX) сьогодні становить 1.093 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна SFRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked FRAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.10K USD

- зміна ціни Staked FRAX протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 3.60M USD

Отримуйте оновлення цін SFRAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SFRAX.