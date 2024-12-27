Ціна Staked FRAX (SFRAX)
Поточна ціна Staked FRAX (SFRAX) сьогодні становить 1.093 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна SFRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked FRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.10K USD
- зміна ціни Staked FRAX протягом дня — +0.36%
- циркуляційна пропозиція – 3.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked FRAX до USD становила $ +0.00395581.
За останні 30 днів зміна ціни Staked FRAX до USD становила $ +0.0079798837.
За останні 60 днів зміна ціни Staked FRAX до USD становила $ +0.0095057117.
За останні 90 днів зміна ціни Staked FRAX до USD становила $ +0.0067967582530782.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00395581
|+0.36%
|30 днів
|$ +0.0079798837
|+0.73%
|60 днів
|$ +0.0095057117
|+0.87%
|90 днів
|$ +0.0067967582530782
|+0.63%
Останній аналіз цін Staked FRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+0.36%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.
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