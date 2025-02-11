Сьогоднішня ціна Staked Ethos Reserve Note (STERN)

Поточна ціна Staked Ethos Reserve Note (STERN) сьогодні становить 1.056 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STERN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Ethos Reserve Note:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51 USD

- зміна ціни Staked Ethos Reserve Note протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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