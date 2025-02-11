Ціна Staked Ethos Reserve Note (STERN)
Поточна ціна Staked Ethos Reserve Note (STERN) сьогодні становить 1.056 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STERN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Ethos Reserve Note:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51 USD
- зміна ціни Staked Ethos Reserve Note протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.000526932507775.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Ethos Reserve Note до USD становила $ +0.0134438304.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Ethos Reserve Note до USD становила $ +0.0137473248.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Ethos Reserve Note до USD становила $ +0.020499103005232.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000526932507775
|-0.04%
|30 днів
|$ +0.0134438304
|+1.27%
|60 днів
|$ +0.0137473248
|+1.30%
|90 днів
|$ +0.020499103005232
|+1.98%
Останній аналіз цін Staked Ethos Reserve Note: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-0.04%
+0.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stERN is a liquid and composable interest-bearing stablecoin with built-in access to blue-chip yield and exposure to market volatility through liquidation income through Ethos Reserve. ERN (Ethos Reserve Note) is a decentralized stablecoin used to pay out loans made through the Ethos Reserve protocol. It can be redeemed for underlying collateral at any time.
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