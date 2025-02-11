Ціна Staked CORE (SCORE)
Поточна ціна Staked CORE (SCORE) сьогодні становить 1.54 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked CORE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.18 USD
- зміна ціни Staked CORE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked CORE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Staked CORE до USD становила $ -0.0570443720.
За останні 60 днів зміна ціни Staked CORE до USD становила $ -0.2780550080.
За останні 90 днів зміна ціни Staked CORE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0570443720
|-3.70%
|60 днів
|$ -0.2780550080
|-18.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Staked CORE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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