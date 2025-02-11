Логотип Staked CORE

Ціна Staked CORE (SCORE)

USD

Графік ціни Staked CORE (SCORE) в реальному часі

$1.54
$1.54$1.54
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Staked CORE (SCORE)

Поточна ціна Staked CORE (SCORE) сьогодні становить 1.54 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked CORE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.18 USD
- зміна ціни Staked CORE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SCORE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SCORE.

Цінові показники Staked CORE (SCORE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked CORE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Staked CORE до USD становила $ -0.0570443720.
За останні 60 днів зміна ціни Staked CORE до USD становила $ -0.2780550080.
За останні 90 днів зміна ціни Staked CORE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0570443720-3.70%
60 днів$ -0.2780550080-18.05%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Staked CORE (SCORE)

Останній аналіз цін Staked CORE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.26
$ 5.26$ 5.26

--

--

+1.41%

Ринкова інформація Staked CORE (SCORE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.18
$ 2.18$ 2.18

0.00
0.00 0.00

Що таке Staked CORE ( SCORE)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Staked CORE (SCORE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Staked CORE (SCORE)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SCORE до місцевих валют

1 SCORE до AUD
A$2.4486
1 SCORE до GBP
1.232
1 SCORE до EUR
1.4784
1 SCORE до USD
$1.54
1 SCORE до MYR
RM6.8684
1 SCORE до TRY
55.517
1 SCORE до JPY
¥234.6344
1 SCORE до RUB
147.9786
1 SCORE до INR
133.595
1 SCORE до IDR
Rp25,245.8976
1 SCORE до PHP
89.5664
1 SCORE до EGP
￡E.77.7238
1 SCORE до BRL
R$8.932
1 SCORE до CAD
C$2.2022
1 SCORE до BDT
187.0484
1 SCORE до NGN
2,308.845
1 SCORE до UAH
64.2026
1 SCORE до VES
Bs92.4
1 SCORE до PKR
Rs429.6754
1 SCORE до KZT
779.3478
1 SCORE до THB
฿52.5294
1 SCORE до TWD
NT$50.5736
1 SCORE до CHF
Fr1.4014
1 SCORE до HKD
HK$11.9966
1 SCORE до MAD
.د.م15.4462