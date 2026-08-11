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Поточна ціна Staked Cap USD сьогодні становить 1,073 USD. Ринкова капіталізація STCUSD становить 87 936 066 USD. Відстежуйте оновлення цін STCUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Staked Cap USD сьогодні становить 1,073 USD. Ринкова капіталізація STCUSD становить 87 936 066 USD. Відстежуйте оновлення цін STCUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Що таке STCUSD

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Ціна Staked Cap USD (STCUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STCUSD до USD:

$1,074
$1,074$1,074
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Staked Cap USD (STCUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:20:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Staked Cap USD

Поточна ціна Staked Cap USD (STCUSD) сьогодні становить $ 1,073, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STCUSD до USD становить $ 1,073 за STCUSD.

Staked Cap USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 87 936 066, з циркуляційною пропозицією у 81,92M STCUSD. Протягом останніх 24 годин STCUSD торгувався між $ 1,069 (мінімум) та $ 1,076 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,28, тоді як історичний мінімум — $ 0,466153.

У короткостроковій динаміці STCUSD змінився на +0,10% за останню годину та на +0,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Staked Cap USD (STCUSD)

$ 87,94M
$ 87,94M$ 87,94M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 87,94M
$ 87,94M$ 87,94M

81,92M
81,92M 81,92M

81 917 316,05387738
81 917 316,05387738 81 917 316,05387738

Поточна ринкова капіталізація Staked Cap USD — $ 87,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція STCUSD — 81,92M, зі загальною пропозицією 81917316.05387738. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 87,94M.

Історія ціни Staked Cap USD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,069
$ 1,069$ 1,069
Мін. за 24 год
$ 1,076
$ 1,076$ 1,076
Макс. за 24 год

$ 1,069
$ 1,069$ 1,069

$ 1,076
$ 1,076$ 1,076

$ 7,28
$ 7,28$ 7,28

$ 0,466153
$ 0,466153$ 0,466153

+0,10%

-0,10%

+0,17%

+0,17%

Історія ціни Staked Cap USD (STCUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Cap USD до USD становила $ -0,001178315055372803.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Cap USD до USD становила $ +0,0033180379.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Cap USD до USD становила $ +0,0078304321.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Cap USD до USD становила $ -0,0004700961806327.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001178315055372803-0,10%
30 днів$ +0,0033180379+0,31%
60 днів$ +0,0078304321+0,73%
90 днів$ -0,0004700961806327-0,00%

Прогноз ціни Staked Cap USD

Прогноз ціни Staked Cap USD (STCUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STCUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Staked Cap USD (STCUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Staked Cap USD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Staked Cap USD у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STCUSD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Staked Cap USD.

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Про Staked Cap USD

Яка зараз ціна Staked Cap USD?

Staked Cap USD торгують за ₴47.28440734802992000, зміна ціни за останні 24 години становить -0.10%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Staked Cap USD становить ₴320.8112632746112000, тоді як ATL — ₴20.54218857269915312000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка STCUSD сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴3875120936.93126189664000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Staked Cap USD?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до STCUSD.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 81917573.69211331 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Staked Cap USD?

Staked Cap USD належить до класифікації Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію STCUSD?

Робота в мережі -- дозволяє STCUSD використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Staked Cap USD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:20:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Staked Cap USD (STCUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Staked Cap USD

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