Сьогоднішня ціна Staked Cap USD

Поточна ціна Staked Cap USD (STCUSD) сьогодні становить $ 1,073, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STCUSD до USD становить $ 1,073 за STCUSD.

Staked Cap USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 87 936 066, з циркуляційною пропозицією у 81,92M STCUSD. Протягом останніх 24 годин STCUSD торгувався між $ 1,069 (мінімум) та $ 1,076 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,28, тоді як історичний мінімум — $ 0,466153.

У короткостроковій динаміці STCUSD змінився на +0,10% за останню годину та на +0,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Staked Cap USD (STCUSD)

Ринкова капіталізація $ 87,94M$ 87,94M $ 87,94M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 87,94M$ 87,94M $ 87,94M Циркуляційне постачання 81,92M 81,92M 81,92M Загальна пропозиція 81 917 316,05387738 81 917 316,05387738 81 917 316,05387738

Поточна ринкова капіталізація Staked Cap USD — $ 87,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція STCUSD — 81,92M, зі загальною пропозицією 81917316.05387738. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 87,94M.