Актуальна ціна Staked BITZ сьогодні становить 0,81633 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SBITZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SBITZ на MEXC вже зараз.

Докладніше про SBITZ

Інформація про ціну SBITZ

Офіційний вебсайт SBITZ

Токеноміка SBITZ

Прогноз ціни SBITZ

Логотип Staked BITZ

Ціна Staked BITZ (SBITZ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SBITZ до USD:

$0,81633
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Staked BITZ (SBITZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:22:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Staked BITZ (SBITZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 34,29
$ 0,777131
--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Staked BITZ (SBITZ) становить $0,81633. За останні 24 години SBITZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SBITZ становить $ 34,29, тоді як його історичний мінімум — $ 0,777131.

Що стосується короткострокових результатів, то SBITZ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked BITZ (SBITZ)

$ 43,38K
--
$ 35,34K
43,29K
43 293,94139505453
Поточна ринкова капіталізація Staked BITZ — $ 43,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SBITZ — 43,29K, зі загальною пропозицією 43293.94139505453. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,34K.

Історія ціни Staked BITZ (SBITZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked BITZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Staked BITZ до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Staked BITZ до USD становила $ -0,5701043004.
За останні 90 днів зміна ціни Staked BITZ до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ -0,5701043004-69,83%
90 днів$ 0--

Що таке Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Staked BITZ (SBITZ)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Staked BITZ (USD)

Скільки коштуватиме Staked BITZ (SBITZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Staked BITZ (SBITZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Staked BITZ.

Перегляньте прогноз ціни Staked BITZ вже зараз!

SBITZ до місцевих валют

Токеноміка Staked BITZ (SBITZ)

Розуміння токеноміки Staked BITZ (SBITZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SBITZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Staked BITZ (SBITZ)

Скільки сьогодні коштує Staked BITZ (SBITZ)?
Актуальна ціна SBITZ у USD становить 0,81633 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SBITZ до USD?
Поточна ціна SBITZ до USD — $ 0,81633. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Staked BITZ?
Ринкова капіталізація SBITZ — $ 43,38K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SBITZ?
Циркуляційна пропозиція SBITZ — 43,29K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SBITZ?
SBITZ досяг історичної максимальної ціни у 34,29 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SBITZ?
Історична мінімальна ціна SBITZ становила 0,777131 USD.
Який обсяг торгівлі SBITZ?
Актуальний обсяг торгівлі SBITZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SBITZ цього року?
SBITZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SBITZ для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Staked BITZ (SBITZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

