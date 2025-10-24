Інформація щодо ціни Staked BITZ (SBITZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 34,29$ 34,29 $ 34,29 Найнижча ціна $ 0,777131$ 0,777131 $ 0,777131 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Staked BITZ (SBITZ) становить $0,81633. За останні 24 години SBITZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SBITZ становить $ 34,29, тоді як його історичний мінімум — $ 0,777131.

Що стосується короткострокових результатів, то SBITZ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked BITZ (SBITZ)

Ринкова капіталізація $ 43,38K$ 43,38K $ 43,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,34K$ 35,34K $ 35,34K Циркуляційне постачання 43,29K 43,29K 43,29K Загальна пропозиція 43 293,94139505453 43 293,94139505453 43 293,94139505453

Поточна ринкова капіталізація Staked BITZ — $ 43,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SBITZ — 43,29K, зі загальною пропозицією 43293.94139505453. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,34K.