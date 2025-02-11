Сьогоднішня ціна Staked BIFI (MOOBIFI)

Поточна ціна Staked BIFI (MOOBIFI) сьогодні становить 272.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOOBIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked BIFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.76K USD

- зміна ціни Staked BIFI протягом дня — +2.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MOOBIFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOOBIFI.