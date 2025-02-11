Ціна Staked BIFI (MOOBIFI)
Поточна ціна Staked BIFI (MOOBIFI) сьогодні становить 272.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOOBIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked BIFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.76K USD
- зміна ціни Staked BIFI протягом дня — +2.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked BIFI до USD становила $ +5.33.
За останні 30 днів зміна ціни Staked BIFI до USD становила $ -69.2729510280.
За останні 60 днів зміна ціни Staked BIFI до USD становила $ -110.5574574960.
За останні 90 днів зміна ціни Staked BIFI до USD становила $ -52.1975111817865.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +5.33
|+2.00%
|30 днів
|$ -69.2729510280
|-25.46%
|60 днів
|$ -110.5574574960
|-40.63%
|90 днів
|$ -52.1975111817865
|-16.09%
Останній аналіз цін Staked BIFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+2.00%
+3.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mooBIFI is the interest bearing version of the BIFI token. It accrues value through the BIFI Maxi vault, which trades protocol revenue (in the form of ETH), for more BIFI.
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