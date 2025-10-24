Актуальна ціна Staked Aria Premier Launch сьогодні становить 0,969198 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAPL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAPL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Staked Aria Premier Launch сьогодні становить 0,969198 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAPL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAPL на MEXC вже зараз.

Ціна Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Актуальна ціна 1 STAPL до USD:

$0,969079
$0,969079
+0,90%1D
Графік ціни Staked Aria Premier Launch (STAPL) в реальному часі
Інформація щодо ціни Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,955862
Мін. за 24 год
$ 0,973224
Макс. за 24 год

$ 0,955862
$ 0,973224
$ 1,0
$ 0,871702
-0,05%

+1,00%

+0,96%

+0,96%

Актуальна ціна Staked Aria Premier Launch (STAPL) становить $0,969198. За останні 24 години STAPL торгувався між мінімумом у $ 0,955862 і максимумом у $ 0,973224, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAPL становить $ 1,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,871702.

Що стосується короткострокових результатів, то STAPL змінився на -0,05% за останню годину, +1,00% за 24 години та на +0,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked Aria Premier Launch (STAPL)

$ 7,93M
--
$ 7,93M
8,18M
8 182 582,450892764
Поточна ринкова капіталізація Staked Aria Premier Launch — $ 7,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAPL — 8,18M, зі загальною пропозицією 8182582.450892764. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,93M.

Історія ціни Staked Aria Premier Launch (STAPL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Aria Premier Launch до USD становила $ +0,00960351.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Aria Premier Launch до USD становила $ +0,0249069348.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Aria Premier Launch до USD становила $ +0,0329957643.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Aria Premier Launch до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00960351+1,00%
30 днів$ +0,0249069348+2,57%
60 днів$ +0,0329957643+3,40%
90 днів$ 0--

Що таке Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Користувачі також запитують: інші запитання про Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Скільки сьогодні коштує Staked Aria Premier Launch (STAPL)?
Актуальна ціна STAPL у USD становить 0,969198 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STAPL до USD?
Поточна ціна STAPL до USD — $ 0,969198. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Staked Aria Premier Launch?
Ринкова капіталізація STAPL — $ 7,93M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STAPL?
Циркуляційна пропозиція STAPL — 8,18M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STAPL?
STAPL досяг історичної максимальної ціни у 1,0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STAPL?
Історична мінімальна ціна STAPL становила 0,871702 USD.
Який обсяг торгівлі STAPL?
Актуальний обсяг торгівлі STAPL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STAPL цього року?
STAPL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STAPL для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

