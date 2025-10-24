Інформація щодо ціни Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,955862 $ 0,955862 $ 0,955862 Мін. за 24 год $ 0,973224 $ 0,973224 $ 0,973224 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,955862$ 0,955862 $ 0,955862 Макс. за 24 год $ 0,973224$ 0,973224 $ 0,973224 Рекордний максимум $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Найнижча ціна $ 0,871702$ 0,871702 $ 0,871702 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +1,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,96%

Актуальна ціна Staked Aria Premier Launch (STAPL) становить $0,969198. За останні 24 години STAPL торгувався між мінімумом у $ 0,955862 і максимумом у $ 0,973224, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAPL становить $ 1,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,871702.

Що стосується короткострокових результатів, то STAPL змінився на -0,05% за останню годину, +1,00% за 24 години та на +0,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Ринкова капіталізація $ 7,93M$ 7,93M $ 7,93M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,93M$ 7,93M $ 7,93M Циркуляційне постачання 8,18M 8,18M 8,18M Загальна пропозиція 8 182 582,450892764 8 182 582,450892764 8 182 582,450892764

Поточна ринкова капіталізація Staked Aria Premier Launch — $ 7,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAPL — 8,18M, зі загальною пропозицією 8182582.450892764. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,93M.