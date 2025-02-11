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Ціна Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

USD

Графік ціни Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) в реальному часі

$0.317789
$0.317789$0.317789
+3.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Поточна ціна Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) сьогодні становить 0.317624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKABPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Aave Balancer Pool Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token протягом дня — +3.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ +0.01067827.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ -0.0403655636.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ -0.0993705106.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ +0.0675692726918615.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01067827+3.48%
30 днів$ -0.0403655636-12.70%
60 днів$ -0.0993705106-31.28%
90 днів$ +0.0675692726918615+27.02%

Аналіз цін Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Останній аналіз цін Staked Aave Balancer Pool Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.306789
$ 0.306789$ 0.306789

$ 0.321332
$ 0.321332$ 0.321332

$ 0.488268
$ 0.488268$ 0.488268

-0.48%

+3.48%

-1.59%

Ринкова інформація Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке Staked Aave Balancer Pool Token ( STKABPT)

Staked Aave Balancer Pool Token (stkABPT) is the claim token when staking the LP aBPT token on Aave.

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Ресурс Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STKABPT до місцевих валют

1 STKABPT до AUD
A$0.50502216
1 STKABPT до GBP
0.2540992
1 STKABPT до EUR
0.30491904
1 STKABPT до USD
$0.317624
1 STKABPT до MYR
RM1.41660304
1 STKABPT до TRY
11.4503452
1 STKABPT до JPY
¥48.39319264
1 STKABPT до RUB
30.52049016
1 STKABPT до INR
27.553882
1 STKABPT до IDR
Rp5,206.94998656
1 STKABPT до PHP
18.47301184
1 STKABPT до EGP
￡E.16.03048328
1 STKABPT до BRL
R$1.8422192
1 STKABPT до CAD
C$0.45420232
1 STKABPT до BDT
38.57861104
1 STKABPT до NGN
476.197782
1 STKABPT до UAH
13.24174456
1 STKABPT до VES
Bs19.05744
1 STKABPT до PKR
Rs88.62027224
1 STKABPT до KZT
160.73997768
1 STKABPT до THB
฿10.83415464
1 STKABPT до TWD
NT$10.43077216
1 STKABPT до CHF
Fr0.28903784
1 STKABPT до HKD
HK$2.47429096
1 STKABPT до MAD
.د.م3.18576872