Ціна Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)
Поточна ціна Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) сьогодні становить 0.317624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKABPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Aave Balancer Pool Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token протягом дня — +3.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ +0.01067827.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ -0.0403655636.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ -0.0993705106.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token до USD становила $ +0.0675692726918615.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01067827
|+3.48%
|30 днів
|$ -0.0403655636
|-12.70%
|60 днів
|$ -0.0993705106
|-31.28%
|90 днів
|$ +0.0675692726918615
|+27.02%
Останній аналіз цін Staked Aave Balancer Pool Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+3.48%
-1.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Staked Aave Balancer Pool Token (stkABPT) is the claim token when staking the LP aBPT token on Aave.
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