Сьогоднішня ціна Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Поточна ціна Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) сьогодні становить 0.317624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKABPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Aave Balancer Pool Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Staked Aave Balancer Pool Token протягом дня — +3.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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