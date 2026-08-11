Сьогоднішня ціна Staked Aave

Поточна ціна Staked Aave (STKAAVE) сьогодні становить $ 88,13, зі зміною 4,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STKAAVE до USD становить $ 88,13 за STKAAVE.

Staked Aave наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 216 030 875, з циркуляційною пропозицією у 2,45M STKAAVE. Протягом останніх 24 годин STKAAVE торгувався між $ 87,9 (мінімум) та $ 91,73 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 205,25, тоді як історичний мінімум — $ 44,13.

У короткостроковій динаміці STKAAVE змінився на -0,19% за останню годину та на -3,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54,59K.

Ринкова інформація щодо Staked Aave (STKAAVE)

Ринкова капіталізація $ 216,03M$ 216,03M $ 216,03M Обсяг (за 24 год) $ 54,59K$ 54,59K $ 54,59K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 216,03M$ 216,03M $ 216,03M Циркуляційне постачання 2,45M 2,45M 2,45M Загальна пропозиція 2 451 262,27587556 2 451 262,27587556 2 451 262,27587556

Поточна ринкова капіталізація Staked Aave — $ 216,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,59K. Циркуляційна пропозиція STKAAVE — 2,45M, зі загальною пропозицією 2451262.27587556. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 216,03M.