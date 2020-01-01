Токеноміка Stake DAO FXN (SDFXN) Дізнайтеся ключову інформацію про Stake DAO FXN (SDFXN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stake DAO FXN (SDFXN) Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility Офіційний вебсайт: https://www.stakedao.org/lockers/fxn Купити SDFXN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stake DAO FXN (SDFXN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stake DAO FXN (SDFXN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Загальна пропозиція: $ 20,74K $ 20,74K $ 20,74K Циркуляційна пропозиція: $ 20,72K $ 20,72K $ 20,72K FDV (повністю розведена вартість): $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Історичний максимум: $ 117,21 $ 117,21 $ 117,21 Історичний мінімум: $ 18,85 $ 18,85 $ 18,85 Поточна ціна: $ 65,95 $ 65,95 $ 65,95 Дізнайтеся більше про ціну Stake DAO FXN (SDFXN)

Токеноміка Stake DAO FXN (SDFXN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stake DAO FXN (SDFXN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SDFXN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SDFXN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SDFXN, досліджуйте ціну токена SDFXN в реальному часі!

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