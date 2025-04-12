Сьогоднішня ціна Stake DAO FXN (SDFXN)

Поточна ціна Stake DAO FXN (SDFXN) сьогодні становить 23.18 USD з ринковою капіталізацією $ 472.16K USD. Ціна SDFXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stake DAO FXN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Stake DAO FXN протягом дня — +6.60%

- циркуляційна пропозиція – 20.37K USD

Отримуйте оновлення цін SDFXN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SDFXN.