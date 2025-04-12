Ціна Stake DAO FXN (SDFXN)
Поточна ціна Stake DAO FXN (SDFXN) сьогодні становить 23.18 USD з ринковою капіталізацією $ 472.16K USD. Ціна SDFXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stake DAO FXN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Stake DAO FXN протягом дня — +6.60%
- циркуляційна пропозиція – 20.37K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stake DAO FXN до USD становила $ +1.43.
За останні 30 днів зміна ціни Stake DAO FXN до USD становила $ -5.5822840940.
За останні 60 днів зміна ціни Stake DAO FXN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stake DAO FXN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.43
|+6.60%
|30 днів
|$ -5.5822840940
|-24.08%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stake DAO FXN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+6.60%
-19.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility
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