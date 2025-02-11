Ціна Stake DAO CRV (SDCRV)
Поточна ціна Stake DAO CRV (SDCRV) сьогодні становить 0.41842 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stake DAO CRV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.93K USD
- зміна ціни Stake DAO CRV протягом дня — +9.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stake DAO CRV до USD становила $ +0.03627673.
За останні 30 днів зміна ціни Stake DAO CRV до USD становила $ -0.1046713614.
За останні 60 днів зміна ціни Stake DAO CRV до USD становила $ -0.1962760520.
За останні 90 днів зміна ціни Stake DAO CRV до USD становила $ +0.1310483692968411.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03627673
|+9.49%
|30 днів
|$ -0.1046713614
|-25.01%
|60 днів
|$ -0.1962760520
|-46.90%
|90 днів
|$ +0.1310483692968411
|+45.60%
Останній аналіз цін Stake DAO CRV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+9.49%
+16.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stake DAO created a liquid locker for the CRV token, the governance token of Curve, called sdCRV. As sdCRV is a liquid form of veCRV, users have the possibility to deposit and stake directly on Stake DAO or buy on the secondary market, using the sdCRV/CRV pool. TL;DR: Liquid Lockers unlock the following from lockable tokens: Maximised yield Exit liquidity (convert back to underlying governance token) Governance power (no vote-lock) Bribing (sell your votes) Cross-chain accessibility (to come) Boost your voting power (using veSDT) What are Liquid Lockers ? Stake DAO Liquid Lockers allow DeFi users to unlock power from lockable tokens (e.g. ANGLE, FXS, CRV) without having to compromise on yield, voting power, or liquidity. With Stake DAO Liquid Lockers, anyone that supplies assets receives the maximum yield boost while retaining full voting rights and benefits of their token's native protocol, as well as the ability to boost voting rights, on-sell them, and exit their position back to the underlying token.
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