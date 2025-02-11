Сьогоднішня ціна Stake DAO CRV (SDCRV)

Поточна ціна Stake DAO CRV (SDCRV) сьогодні становить 0.41842 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stake DAO CRV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.93K USD

- зміна ціни Stake DAO CRV протягом дня — +9.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SDCRV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SDCRV.