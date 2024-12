Що таке Stake DAO ( SDT)

The Stake Dao Token (or SDT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated on Stake DAO via products such as staking and automated investment strategies. Stake DAO is a new multi-service DeFi platform built by the community which leverages the entire DeFi ecosystem to give users access to the most effective investment strategies. Token holders can stake their earned SDT to receive a share of the DAO fees.

