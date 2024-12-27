Ціна Stake DAO (SDT)
Поточна ціна Stake DAO (SDT) сьогодні становить 0.551598 USD з ринковою капіталізацією $ 33.41M USD. Ціна SDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stake DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD
- зміна ціни Stake DAO протягом дня — -2.09%
- циркуляційна пропозиція – 60.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stake DAO до USD становила $ -0.0118144084567613.
За останні 30 днів зміна ціни Stake DAO до USD становила $ +0.4258914634.
За останні 60 днів зміна ціни Stake DAO до USD становила $ +0.6725071784.
За останні 90 днів зміна ціни Stake DAO до USD становила $ +0.27378487282504684.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0118144084567613
|-2.09%
|30 днів
|$ +0.4258914634
|+77.21%
|60 днів
|$ +0.6725071784
|+121.92%
|90 днів
|$ +0.27378487282504684
|+98.55%
Останній аналіз цін Stake DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-2.09%
-0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Stake Dao Token (or SDT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated on Stake DAO via products such as staking and automated investment strategies. Stake DAO is a new multi-service DeFi platform built by the community which leverages the entire DeFi ecosystem to give users access to the most effective investment strategies. Token holders can stake their earned SDT to receive a share of the DAO fees.
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