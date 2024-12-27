Логотип Stake DAO

Ціна Stake DAO (SDT)

USD

Графік ціни Stake DAO (SDT) в реальному часі

$0.551291
$0.551291$0.551291
-2.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Stake DAO (SDT)

Поточна ціна Stake DAO (SDT) сьогодні становить 0.551598 USD з ринковою капіталізацією $ 33.41M USD. Ціна SDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stake DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD
- зміна ціни Stake DAO протягом дня — -2.09%
- циркуляційна пропозиція – 60.62M USD

Отримуйте оновлення цін SDT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SDT.

Цінові показники Stake DAO (SDT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stake DAO до USD становила $ -0.0118144084567613.
За останні 30 днів зміна ціни Stake DAO до USD становила $ +0.4258914634.
За останні 60 днів зміна ціни Stake DAO до USD становила $ +0.6725071784.
За останні 90 днів зміна ціни Stake DAO до USD становила $ +0.27378487282504684.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0118144084567613-2.09%
30 днів$ +0.4258914634+77.21%
60 днів$ +0.6725071784+121.92%
90 днів$ +0.27378487282504684+98.55%

Аналіз цін Stake DAO (SDT)

Останній аналіз цін Stake DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.541501
$ 0.541501$ 0.541501

$ 0.573366
$ 0.573366$ 0.573366

$ 17.38
$ 17.38$ 17.38

+0.03%

-2.09%

-0.86%

Ринкова інформація Stake DAO (SDT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 33.41M
$ 33.41M$ 33.41M

$ 5.10K
$ 5.10K$ 5.10K

60.62M
60.62M 60.62M

Що таке Stake DAO ( SDT)

The Stake Dao Token (or SDT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated on Stake DAO via products such as staking and automated investment strategies. Stake DAO is a new multi-service DeFi platform built by the community which leverages the entire DeFi ecosystem to give users access to the most effective investment strategies. Token holders can stake their earned SDT to receive a share of the DAO fees.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Stake DAO (SDT)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Stake DAO (SDT)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SDT до місцевих валют

1 SDT до AUD
A$0.8825568
1 SDT до GBP
0.43576242
1 SDT до EUR
0.5240181
1 SDT до USD
$0.551598
1 SDT до MYR
RM2.46564306
1 SDT до TRY
19.42728156
1 SDT до JPY
¥87.0145845
1 SDT до RUB
57.7798905
1 SDT до INR
47.12853312
1 SDT до IDR
Rp8,896.74068994
1 SDT до PHP
32.03681184
1 SDT до EGP
￡E.28.05979026
1 SDT до BRL
R$3.4199076
1 SDT до CAD
C$0.79430112
1 SDT до BDT
65.93250894
1 SDT до NGN
853.86267204
1 SDT до UAH
23.14505208
1 SDT до VES
Bs28.131498
1 SDT до PKR
Rs153.55936722
1 SDT до KZT
288.79464888
1 SDT до THB
฿18.79294386
1 SDT до TWD
NT$18.10896234
1 SDT до CHF
Fr0.4964382
1 SDT до HKD
HK$4.28040048
1 SDT до MAD
.د.م5.56562382