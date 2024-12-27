Сьогоднішня ціна Stake DAO (SDT)

Поточна ціна Stake DAO (SDT) сьогодні становить 0.551598 USD з ринковою капіталізацією $ 33.41M USD. Ціна SDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stake DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD

- зміна ціни Stake DAO протягом дня — -2.09%

- циркуляційна пропозиція – 60.62M USD

Отримуйте оновлення цін SDT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SDT.