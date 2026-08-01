Сьогоднішня ціна STAK

Поточна ціна STAK (STAK) сьогодні становить $ 0,914455, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STAK до USD становить $ 0,914455 за STAK.

STAK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 244 759, з циркуляційною пропозицією у 254,26K STAK. Протягом останніх 24 годин STAK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,1, тоді як історичний мінімум — $ 1,012.

У короткостроковій динаміці STAK змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 261,28.

Ринкова інформація щодо STAK (STAK)

Ринкова капіталізація $ 244,76K$ 244,76K $ 244,76K Обсяг (за 24 год) $ 261,28$ 261,28 $ 261,28 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 244,76K$ 244,76K $ 244,76K Циркуляційне постачання 254,26K 254,26K 254,26K Загальна пропозиція 254 255,4581816583 254 255,4581816583 254 255,4581816583

Поточна ринкова капіталізація STAK — $ 244,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 261,28. Циркуляційна пропозиція STAK — 254,26K, зі загальною пропозицією 254255.4581816583. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 244,76K.