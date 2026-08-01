Сьогоднішня ціна Stairway to gold

Поточна ціна Stairway to gold (GOLD) сьогодні становить $ 0,00250447, зі зміною 3,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOLD до USD становить $ 0,00250447 за GOLD.

Stairway to gold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 850 550, з циркуляційною пропозицією у 997,83M GOLD. Протягом останніх 24 годин GOLD торгувався між $ 0,00237207 (мінімум) та $ 0,00257221 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00257221, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOLD змінився на -0,29% за останню годину та на +17,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,26K.

Ринкова інформація щодо Stairway to gold (GOLD)

Ринкова капіталізація $ 850,55K$ 850,55K $ 850,55K Обсяг (за 24 год) $ 9,26K$ 9,26K $ 9,26K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Циркуляційне постачання 997,83M 997,83M 997,83M Загальна пропозиція 999 993 563,589541 999 993 563,589541 999 993 563,589541

Поточна ринкова капіталізація Stairway to gold — $ 850,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,26K. Циркуляційна пропозиція GOLD — 997,83M, зі загальною пропозицією 999993563.589541. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,50M.