Сьогоднішня ціна Staika (STIK)

Поточна ціна Staika (STIK) сьогодні становить 4.52 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staika:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.09M USD

- зміна ціни Staika протягом дня — +6.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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