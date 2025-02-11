Ціна Staika (STIK)
Поточна ціна Staika (STIK) сьогодні становить 4.52 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staika:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.09M USD
- зміна ціни Staika протягом дня — +6.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staika до USD становила $ +0.280534.
За останні 30 днів зміна ціни Staika до USD становила $ +9.6277785400.
За останні 60 днів зміна ціни Staika до USD становила $ +9.8121145360.
За останні 90 днів зміна ціни Staika до USD становила $ +2.7876049201294395.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.280534
|+6.61%
|30 днів
|$ +9.6277785400
|+213.00%
|60 днів
|$ +9.8121145360
|+217.08%
|90 днів
|$ +2.7876049201294395
|+160.91%
Останній аналіз цін Staika: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+6.61%
-2.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Staika token is the governance token of the Staika project and the ticker is marked as STIK. STIK can be obtained by purchasing from a designated exchange or by swapping from a DEX(decentralized exchange) or Staika Wallet. The use cases of the Staika are as follows: - Means to receive benefits and rewards within the Staika platform - Payment methods avaiable within the various services provided by the Staika platform - Exchange (swap) means for other altcoins - Payment and exchange methods(swap) for Staika-based Altcoin
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