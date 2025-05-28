Сьогоднішня ціна Staicy Sport (SPORT)

Поточна ціна Staicy Sport (SPORT) сьогодні становить 0,0367047 USD з ринковою капіталізацією $ 1,86M USD. Ціна SPORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staicy Sport:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Staicy Sport протягом дня — +30,93%

- циркуляційна пропозиція – 50,61M USD

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