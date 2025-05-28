Ціна Staicy Sport (SPORT)
Поточна ціна Staicy Sport (SPORT) сьогодні становить 0,0367047 USD з ринковою капіталізацією $ 1,86M USD. Ціна SPORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staicy Sport:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Staicy Sport протягом дня — +30,93%
- циркуляційна пропозиція – 50,61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staicy Sport до USD становила $ +0,00867182.
За останні 30 днів зміна ціни Staicy Sport до USD становила $ -0,0020029571.
За останні 60 днів зміна ціни Staicy Sport до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Staicy Sport до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00867182
|+30,93%
|30 днів
|$ -0,0020029571
|-5,45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Staicy Sport: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6,07%
+30,93%
-7,88%
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