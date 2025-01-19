Сьогоднішня ціна StaFi Staked ETH (RETH)

Поточна ціна StaFi Staked ETH (RETH) сьогодні становить 4,005.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StaFi Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.71 USD

- зміна ціни StaFi Staked ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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