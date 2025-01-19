Ціна StaFi Staked ETH (RETH)
Поточна ціна StaFi Staked ETH (RETH) сьогодні становить 4,005.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StaFi Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.71 USD
- зміна ціни StaFi Staked ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StaFi Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StaFi Staked ETH до USD становила $ -285.7553734860.
За останні 60 днів зміна ціни StaFi Staked ETH до USD становила $ +653.5988383980.
За останні 90 днів зміна ціни StaFi Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -285.7553734860
|-7.13%
|60 днів
|$ +653.5988383980
|+16.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StaFi Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
rToken is short for reward-Token. When users stake PoS tokens through StaFi, they will receive an equal amount of rToken in return. For example, rETH represents staked ETH, while rXTZ represents staked XTZ. rToken allows users to receive staking rewards and access liquidity any time by trading rTokens directly. Users also have the right to redeem the corresponding amount of staked tokens at any time.
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