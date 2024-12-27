Логотип Stader MaticX

Ціна Stader MaticX (MATICX)

USD

Графік ціни Stader MaticX (MATICX) в реальному часі

$0.560063
$0.560063$0.560063
+1.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Stader MaticX (MATICX)

Поточна ціна Stader MaticX (MATICX) сьогодні становить 0.560063 USD з ринковою капіталізацією $ 69.88M USD. Ціна MATICX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stader MaticX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.93K USD
- зміна ціни Stader MaticX протягом дня — +1.22%
- циркуляційна пропозиція – 124.68M USD

Отримуйте оновлення цін MATICX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MATICX.

Цінові показники Stader MaticX (MATICX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ +0.00674239.
За останні 30 днів зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ -0.0614888687.
За останні 60 днів зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ +0.2868486428.
За останні 90 днів зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ +0.08163845807242606.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00674239+1.22%
30 днів$ -0.0614888687-10.97%
60 днів$ +0.2868486428+51.22%
90 днів$ +0.08163845807242606+17.06%

Аналіз цін Stader MaticX (MATICX)

Останній аналіз цін Stader MaticX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.538484
$ 0.538484$ 0.538484

$ 0.569427
$ 0.569427$ 0.569427

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

-0.86%

+1.22%

+7.97%

Ринкова інформація Stader MaticX (MATICX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 69.88M
$ 69.88M$ 69.88M

$ 112.93K
$ 112.93K$ 112.93K

124.68M
124.68M 124.68M

Що таке Stader MaticX ( MATICX)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Stader MaticX (MATICX)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Stader MaticX (MATICX)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

MATICX до місцевих валют

1 MATICX до AUD
A$0.8961008
1 MATICX до GBP
0.44244977
1 MATICX до EUR
0.53205985
1 MATICX до USD
$0.560063
1 MATICX до MYR
RM2.50348161
1 MATICX до TRY
19.72541886
1 MATICX до JPY
¥88.34993825
1 MATICX до RUB
58.66659925
1 MATICX до INR
47.85178272
1 MATICX до IDR
Rp9,033.27292889
1 MATICX до PHP
32.52845904
1 MATICX до EGP
￡E.28.49040481
1 MATICX до BRL
R$3.4723906
1 MATICX до CAD
C$0.80649072
1 MATICX до BDT
66.94433039
1 MATICX до NGN
866.96632274
1 MATICX до UAH
23.50024348
1 MATICX до VES
Bs28.563213
1 MATICX до PKR
Rs155.91593857
1 MATICX до KZT
293.22658428
1 MATICX до THB
฿19.08134641
1 MATICX до TWD
NT$18.38686829
1 MATICX до CHF
Fr0.5040567
1 MATICX до HKD
HK$4.34608888
1 MATICX до MAD
.د.م5.65103567