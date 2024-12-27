Сьогоднішня ціна Stader MaticX (MATICX)

Поточна ціна Stader MaticX (MATICX) сьогодні становить 0.560063 USD з ринковою капіталізацією $ 69.88M USD. Ціна MATICX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stader MaticX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.93K USD

- зміна ціни Stader MaticX протягом дня — +1.22%

- циркуляційна пропозиція – 124.68M USD

Отримуйте оновлення цін MATICX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MATICX.