Ціна Stader MaticX (MATICX)
Поточна ціна Stader MaticX (MATICX) сьогодні становить 0.560063 USD з ринковою капіталізацією $ 69.88M USD. Ціна MATICX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stader MaticX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.93K USD
- зміна ціни Stader MaticX протягом дня — +1.22%
- циркуляційна пропозиція – 124.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ +0.00674239.
За останні 30 днів зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ -0.0614888687.
За останні 60 днів зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ +0.2868486428.
За останні 90 днів зміна ціни Stader MaticX до USD становила $ +0.08163845807242606.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00674239
|+1.22%
|30 днів
|$ -0.0614888687
|-10.97%
|60 днів
|$ +0.2868486428
|+51.22%
|90 днів
|$ +0.08163845807242606
|+17.06%
Останній аналіз цін Stader MaticX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
+1.22%
+7.97%
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