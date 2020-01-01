Токеноміка Stader ETHx (ETHX) Дізнайтеся ключову інформацію про Stader ETHx (ETHX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stader ETHx (ETHX) What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Офіційний вебсайт: https://staderlabs.com/ Whitepaper: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Купити ETHX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stader ETHx (ETHX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stader ETHx (ETHX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 375,50M $ 375,50M $ 375,50M Загальна пропозиція: $ 145,36K $ 145,36K $ 145,36K Циркуляційна пропозиція: $ 145,37K $ 145,37K $ 145,37K FDV (повністю розведена вартість): $ 375,48M $ 375,48M $ 375,48M Історичний максимум: $ 4 275,3 $ 4 275,3 $ 4 275,3 Історичний мінімум: $ 1 474,49 $ 1 474,49 $ 1 474,49 Поточна ціна: $ 2 582,99 $ 2 582,99 $ 2 582,99 Дізнайтеся більше про ціну Stader ETHx (ETHX)

Токеноміка Stader ETHx (ETHX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stader ETHx (ETHX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETHX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETHX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETHX, досліджуйте ціну токена ETHX в реальному часі!

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