Сьогоднішня ціна Stader ETHx (ETHX)

Поточна ціна Stader ETHx (ETHX) сьогодні становить 3,531.78 USD з ринковою капіталізацією $ 443.29M USD. Ціна ETHX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stader ETHx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.26K USD

- зміна ціни Stader ETHx протягом дня — +0.57%

- циркуляційна пропозиція – 125.42K USD

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