Ціна Stader ETHx (ETHX)
Поточна ціна Stader ETHx (ETHX) сьогодні становить 3,531.78 USD з ринковою капіталізацією $ 443.29M USD. Ціна ETHX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stader ETHx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.26K USD
- зміна ціни Stader ETHx протягом дня — +0.57%
- циркуляційна пропозиція – 125.42K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stader ETHx до USD становила $ +19.99.
За останні 30 днів зміна ціни Stader ETHx до USD становила $ -106.8917939460.
За останні 60 днів зміна ціни Stader ETHx до USD становила $ +1,187.5324175820.
За останні 90 днів зміна ціни Stader ETHx до USD становила $ +748.409280035091.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +19.99
|+0.57%
|30 днів
|$ -106.8917939460
|-3.02%
|60 днів
|$ +1,187.5324175820
|+33.62%
|90 днів
|$ +748.409280035091
|+26.89%
Останній аналіз цін Stader ETHx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+0.57%
+2.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.
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