Токеноміка Stader BNBx (BNBX) Дізнайтеся ключову інформацію про Stader BNBx (BNBX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stader BNBx (BNBX) Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Офіційний вебсайт: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx Купити BNBX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stader BNBx (BNBX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stader BNBx (BNBX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11.75M $ 11.75M $ 11.75M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K FDV (повністю розведена вартість): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Історичний максимум: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 Історичний мінімум: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 Поточна ціна: $ 716.13 $ 716.13 $ 716.13 Дізнайтеся більше про ціну Stader BNBx (BNBX)

Токеноміка Stader BNBx (BNBX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stader BNBx (BNBX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BNBX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNBX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNBX, досліджуйте ціну токена BNBX в реальному часі!

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