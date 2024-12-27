Ціна Stader BNBx (BNBX)
Поточна ціна Stader BNBx (BNBX) сьогодні становить 765.27 USD з ринковою капіталізацією $ 13.59M USD. Ціна BNBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stader BNBx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.93K USD
- зміна ціни Stader BNBx протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 17.75K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stader BNBx до USD становила $ +8.95.
За останні 30 днів зміна ціни Stader BNBx до USD становила $ +92.5476213420.
За останні 60 днів зміна ціни Stader BNBx до USD становила $ +134.8299367470.
За останні 90 днів зміна ціни Stader BNBx до USD становила $ +108.4449946015937.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +8.95
|+1.18%
|30 днів
|$ +92.5476213420
|+12.09%
|60 днів
|$ +134.8299367470
|+17.62%
|90 днів
|$ +108.4449946015937
|+16.51%
Останній аналіз цін Stader BNBx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+1.18%
+7.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.
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