Сьогоднішня ціна Stader BNBx (BNBX)

Поточна ціна Stader BNBx (BNBX) сьогодні становить 765.27 USD з ринковою капіталізацією $ 13.59M USD. Ціна BNBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stader BNBx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.93K USD

- зміна ціни Stader BNBx протягом дня — +1.18%

- циркуляційна пропозиція – 17.75K USD

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