Інформація щодо ціни Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,617701 $ 0,617701 $ 0,617701 Мін. за 24 год $ 0,628752 $ 0,628752 $ 0,628752 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,617701$ 0,617701 $ 0,617701 Макс. за 24 год $ 0,628752$ 0,628752 $ 0,628752 Рекордний максимум $ 1,06$ 1,06 $ 1,06 Найнижча ціна $ 0,464512$ 0,464512 $ 0,464512 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +0,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,74%

Актуальна ціна Stacy Staked XTZ (STXTZ) становить $0,625695. За останні 24 години STXTZ торгувався між мінімумом у $ 0,617701 і максимумом у $ 0,628752, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STXTZ становить $ 1,06, тоді як його історичний мінімум — $ 0,464512.

Що стосується короткострокових результатів, то STXTZ змінився на -0,12% за останню годину, +0,91% за 24 години та на +0,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Ринкова капіталізація $ 5,20M$ 5,20M $ 5,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,20M$ 5,20M $ 5,20M Циркуляційне постачання 8,31M 8,31M 8,31M Загальна пропозиція 8 308 801,54076 8 308 801,54076 8 308 801,54076

Поточна ринкова капіталізація Stacy Staked XTZ — $ 5,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STXTZ — 8,31M, зі загальною пропозицією 8308801.54076. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,20M.