$0,626008
Графік ціни Stacy Staked XTZ (STXTZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:21:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,617701
$ 0,617701$ 0,617701
Мін. за 24 год
$ 0,628752
$ 0,628752$ 0,628752
Макс. за 24 год

$ 0,617701
$ 0,617701$ 0,617701

$ 0,628752
$ 0,628752$ 0,628752

$ 1,06
$ 1,06$ 1,06

$ 0,464512
$ 0,464512$ 0,464512

-0,12%

+0,91%

+0,74%

+0,74%

Актуальна ціна Stacy Staked XTZ (STXTZ) становить $0,625695. За останні 24 години STXTZ торгувався між мінімумом у $ 0,617701 і максимумом у $ 0,628752, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STXTZ становить $ 1,06, тоді як його історичний мінімум — $ 0,464512.

Що стосується короткострокових результатів, то STXTZ змінився на -0,12% за останню годину, +0,91% за 24 години та на +0,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stacy Staked XTZ (STXTZ)

$ 5,20M
$ 5,20M$ 5,20M

--
----

$ 5,20M
$ 5,20M$ 5,20M

8,31M
8,31M 8,31M

8 308 801,54076
8 308 801,54076 8 308 801,54076

Поточна ринкова капіталізація Stacy Staked XTZ — $ 5,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STXTZ — 8,31M, зі загальною пропозицією 8308801.54076. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,20M.

Історія ціни Stacy Staked XTZ (STXTZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stacy Staked XTZ до USD становила $ +0,00566294.
За останні 30 днів зміна ціни Stacy Staked XTZ до USD становила $ -0,0975913385.
За останні 60 днів зміна ціни Stacy Staked XTZ до USD становила $ -0,1721653602.
За останні 90 днів зміна ціни Stacy Staked XTZ до USD становила $ -0,2581897934795969.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00566294+0,91%
30 днів$ -0,0975913385-15,59%
60 днів$ -0,1721653602-27,51%
90 днів$ -0,2581897934795969-29,21%

Що таке Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Stacy Staked XTZ (USD)

Скільки коштуватиме Stacy Staked XTZ (STXTZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Stacy Staked XTZ (STXTZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Stacy Staked XTZ.

Перегляньте прогноз ціни Stacy Staked XTZ вже зараз!

STXTZ до місцевих валют

Токеноміка Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Розуміння токеноміки Stacy Staked XTZ (STXTZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STXTZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Скільки сьогодні коштує Stacy Staked XTZ (STXTZ)?
Актуальна ціна STXTZ у USD становить 0,625695 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STXTZ до USD?
Поточна ціна STXTZ до USD — $ 0,625695. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Stacy Staked XTZ?
Ринкова капіталізація STXTZ — $ 5,20M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STXTZ?
Циркуляційна пропозиція STXTZ — 8,31M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STXTZ?
STXTZ досяг історичної максимальної ціни у 1,06 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STXTZ?
Історична мінімальна ціна STXTZ становила 0,464512 USD.
Який обсяг торгівлі STXTZ?
Актуальний обсяг торгівлі STXTZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STXTZ цього року?
STXTZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STXTZ для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:21:58 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

